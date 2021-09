La Juventus il 27 agosto aveva 51,2 milioni di follower su Instagram, oggi ne ha 50,9. In dieci giorni 300mila seguaci in meno, con una fuga consistente arrivata a causa dell'addio di Ronaldo, la multinazionale che dal luglio del 2018 ad oggi ha portato in tre anni oltre 42 milioni di follower. Ovviamente, non tutti sono "suoi", ma l'incremento è stato netto. L’effetto “addio di Ronaldo” si sentirà nel prossimo futuro, per ora c'è ma non pesa così tanto. Pur essendo un trend da sottolineare.