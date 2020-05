Corre veloce. Per ora sul tapis roulant di casa, ma il centrocampista francese ha voglia di tornare in campo, almeno ricominciare a respirare l'aria della Continassa anche se solo per un allenamento individuale. Dovrà aspettare ancora qualche giorno però, perché sta osservando le due settimane d'isolamento come tutti gli altri giocatori rientrati dall'estero, dove sono ancora rimasti Higuain (in Argentina) e Rabiot (in Francia). Blaise intanto si allena a casa, con la foto insieme ai figli a dargli la voglia di andare avanti: "My power" ha scritto Matuidi su Instagram.