E' iniziata una nuova stagione per la Juventus, con Andrea Pirlo in panchina e Leonardo Bonucci in campo. Amici ed ex compagni, il centrale sarà uno dei leader della squadra che faciliterà l'inserimento dell'allenatore nel suo nuovo ruolo. Direttamente dal suo profilo Instagram Bonucci ha voluto mandare un messaggio con allegate tre foto dell'allenamento alla Continassa, in vista della ripresa del campionato. "Il futuro si costruisce giorno dopo giorno" ha scritto Bonucci, uno dei simboli della Juve.



