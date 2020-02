Your browser does not support iframes.

Torna l'appuntamento con BN Social, il meglio e il peggio della settimana della Juventus sui social network. E sono tanti gli spunti arrivati da Facebook, Twitter e Instagram negli ultimi sette giorni, sia dalla Continassa che dagli altri campi europei. A Dortmund, ad esempio, Erling Haaland ha già un'intera città ai suoi piedi e prima della doppietta al Psg si era allenato esultando come...Cristiano Ronaldo. Un altro dettaglio che ha fatto sognare i tifosi della Juventus.



DYBALA SFOTTE - E in casa Juve Paulo Dybala è stato il grande mattatore, scherzando su Instagram con Leo Bonucci e Blaise Matuidi. Il primo perché ha segnato una punizione in allenamento e il commento del numero 10 bianconero non si è fatto attendere. Il francese invece ha perso una partitella ed è finito tra Cuadrado e La Joya che lo hanno preso in giro nelle loro storie.



Nella gallery i migliori post della settimana. SPOILER: sono inclusi Douglas Costa dal suo parrucchiere e Alex Del Piero con la nuova maglia della Juventus...