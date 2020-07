"Testa alta e lavorare". E' parte del messaggio di Cristiano Ronaldo, affidato al proprio profilo Instagram, che spiega tutto il momento. I social Juve sono piuttosto freddi questa mattina, perché dopo il ko in rimonta contro il Milan in pochi hanno avuto il coraggio e la voglia di postare. Una sconfitta dura da accettare, con un blackout clamoroso a San Siro e 4 gol incassati nel giro di pochi minuti. Insomma, un disastro, considerando poi che questo era di fatto il match point scudetto. Ci ha pensato Ronaldo a consegnare il proprio parere, insieme a pochissimi altri, per il momento...



Eccoli tutti nella nostra gallery, in continuo aggiornamento.