Una settimana intensa, sul campo e...sui social! Negli ultimi sette giorni i bianconeri sono scesi in campo per ben due volte: contro il Brescia e contro la Spal e la squadra di Maurizio Sarri ha fatto il pieno di punti e like. Fuori dal campo c'è stato, però, anche il messaggio di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria di Messi al "Fifa The Best" ma anche un post social di Joao Cancelo che è stato riempito di like dai suoi ex compagni della Juve come ​Perin, Pinsoglio e Szczesny oltre a Matuidi, Pjanic, Chiellini, Cuadrado, De Ligt, Claudio Marchisio (che ha giocato con lui poche settimane) e Nicolussi Caviglia.



PARTITE - Dopo i suoi due gol consecutivi Pjanic ha fatto impazzire i tifosi della Juventus con messaggi social in fotocopia, quasi come i suoi gol mentre Douglas Costa non è riuscito a nascondere i suoi sentimenti. Quando la Juve gioca e lui non può, soffre e lo dice apertamente. Nella nostra gallery il meglio dei social nell'ultima settimana della Juve