E' stata una settimana lunga e strana quella che hanno vissuto gli italiani e i tifosi della Juventus che lunedì si sono alzati con la soddisfazione di aver battuto l'Inter in un match surreale ma i cui punti messi in palio erano reali. Al triplice fischio sono arrivate le frecciatine all'Inter di Lapo e di Douglas Costa. Ramsey e Dybala hanno fatto iniziare bene la settimana della Juve che però è andata decisamente a peggiorare, come quella di tutti.



PRIMO CASO ALLA JUVE E SCONTRO SOCIAL - Daniele Rugani è stato trovato positivo al coronavirus e tutta la squadra è stata messa in isolamento almeno per le prossime due settimane. Via via tutte le leghe e la Uefa hanno sospeso le rispettive competizioni e in Italia sono iniziati gli appelli per donare agli ospedali che stanno lottando in prima linea contro il coronavirus tra questi quello lanciato dalla Juventus con un video del presidente Andrea Agnelli. Anche Federico Bernardeschi ha lanciato una raccolta fondi da devolvere all'ospedale Humanitas Gradenigo. Tanti calciatori bianconeri hanno donato in prima persona (come Bonucci) e sostenuto l'iniziativa del club.



