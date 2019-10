Your browser does not support iframes.

La Juventus ha superato senza problemi l'ostacolo Bayer Leverkusen, portando a casa tre punti fondamentali per il percorso in Champions League con un secco 3-0. L'esultanza in campo e di fronte ai tifosi dell'Allianz Stadium è stata importante, ma i protagonisti bianconeri hanno proseguito la propria festa anche sui social, con tanti messaggi per i tifosi.



SOCIAL CALDISSIMI - Dai portieri, Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon, passando per Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, quantomai solidi in fase difensiva, poi per Miralem Pjanic, Sami Khedira e Blaise Matuidi, intoccabili a centrocampo, fino a Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, stelle dell'attacco: ce n'è davvero per tutti. Compreso Federico Bernardeschi, tornato al gol da trequartista.



Scoprite il meglio dai social della Juventus dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen nella nostra gallery dedicata.