I protagonisti della Juventus si godono le meritate vacanze dopo una stagione estenuante. Cristiano Ronaldo non molla mai e si allena in palestra per migliorare sempre, mentre i suoi compagni si dedicano ai rispettivi viaggi di relax. Wojciech Szczesny si trova a Mykonos, in Grecia, insieme alla moglie Marina e a Robert Lewandowski, compagno di Nazionale con la Polonia. Leonardo Spinazzola, invece, è in compagnia di Miriam sull'isola di Ibiza, in Spagna, dove si trova anche Mattia Perin, con famiglia e amici.



Il meglio dalle vacanze dei giocatori della Juventus sui social nella nostra gallery dedicata.