La Juventus è in volo verso Singapore, partita nel primo pomeriggio dall'aeroporto di Torino a Caselle alla volta della tournée in Asia, con le prime amichevoli fissate per i prossimi giorni. Una foto su tutte è circolata sui vari social network dei protagonisti bianconeri: li ritrae tutti insieme, in partenza sull'aereo che li porterà dall'altra parte del mondo. I messaggi usati dai singoli, invece, sono ben diversi, ma tutti egualmente importanti per i tifosi. Matthijs de Ligt, voce fuori dal coro, si gode invece la presentazione ufficiale.



Tutto dai social della Juventus nella nostra gallery dedicata.