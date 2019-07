Your browser does not support iframes.

E' stata una giornata da ricordare in casa Juventus. La prima con Maurizio Sarri a guidare un allenamento al Training Center della Continassa, la prima di questa nuova stagione in casa bianconera. E le emozioni proprio non sono mancate, così come gli scatti da condividere da parte di tutti i protagonisti tramite i propri account social ufficiali. Dal "nuovo arrivato" Gianluigi Buffon, agli uomini sul mercato come Sami Khedira e Mario Mandzukic, a chi sembra invece intoccabile come Leonardo Bonucci ed Emre Can, fino all'uomo del momento: Gonzalo Higuain.



Tutto il meglio del primo giorno di ritiro della Juventus dai social nella nostra gallery dedicata.