Non può che essere delusa la Juventus, dopo la sconfitta in amichevole contro l'Atletico Madrid, valida per l'ultima partita di International Champions Cup. I bianconeri escono sconfitti dalla Friends Arena di Stoccolma, ma dopo la partita non dimenticano di salutare i propri tifosi sui social, con tanti messaggi diretti a chi li ha seguiti anche questa sera.



Da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, da Gianluigi Buffon a Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo: il meglio dai social della Juventus dopo l'Atletico Madrid nella nostra gallery dedicata.