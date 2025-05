Social Football Summit, l’evento all’Allianz Stadium: la sfida degli stadi e la multifunzionalità. Il ruolo di Juventus

Gioia, dolore, rabbia, delusione: il ricco caleidoscopio di emozioni che esplodono nel corso di 90 minuti, all’interno di uno stadio. Genitori, parenti, amici: la prima persona che ci ha portato all’interno di uno stadio. Oltre cemento e acciaio, gli impianti sportivi poggiano le proprie fondamenta nei ricordi e nelle emozioni di chi li ha attraversati. Come far sì che tutto questo si moltiplichi e che, all’interno dello stesso impianto, si possa gioire per un goal, cantare a squarciagola la canzone del proprio artista preferito, cantare l’Inno di Mameli prima di una partita della nazionale di rugby.

Le parole di Francesco Gianello

Le parole di Paolo Monguzzi

L’evoluzione dell’infrastruttura sportiva è il tema al centro del Social Football Summit che si è svolto oggi all’interno dell’Allianz Stadium. La sfida la introduce il padrone di casa Massimo Tucci: rendere gli impianti multifunzionali e, di conseguenza, aumentare i ricavi. E se ne discute proprio in casa Juventus che, da questo punto di vista, è punto di riferimento dell’industria.Centrale per ogni sviluppo, poi, è il lavoro di squadra con l’ecosistema in cui si è inseriti. Nello specifico, la citta di Torino che, come ha sottolineato Dario Destefanis della Divisione grandi eventi del capoluogo torinese, punta a mettere Torino sulla mappa degli eventi e del turismo internazionale. In questo, Juventus è attrice protagonista e preziosa collaboratrice. Dal palco anche l’esperienza di Andrea Santini (Sport e salute) che ha portato l’esperienza di Roma. Si è partiti da un’immagine: la finale di Coppa Italia in contemporanea agli Internazionali di tennis.Se multifunzionalità è la parola d’ordine dell’incontro, che torna costantemente negli interventi, non poteva certo mancare la testimonianza di chi fa un uso “altro” dello stadio. In questo senso, importanti le parole di Luca Usai (Vivo Concerti) e Franco Morelli (Kings League Italy) che hanno portato le esigenze dei propri prodotti rispetto agli impianti che li ospitano. Esigenze a cui l’Allianz Stadium sa rispondere: se l’esperienza con Kings League è già storia, quella con i concerti è ancora tutta da scrivere. E l’intenzione, certo, è di non lasciare un foglio bianco, a partire dalla data di Eros Ramazzotti del 27 giugno 2026.All’interno di un panel con Giovanni Brillanti (Yougov Italy) e Cristiana Pace (Enovation Consulting) è intervenuto Francesco Gianello, direttore dell’Allianz Stadium.“Sono entrato qui 15 anni fa, ho vissuto il Delle Alpi, l’ho vissuto da operativo. Il salto allo Stadium è stato epocale, un cambiamento molto importante. Dopo 14 anni mi viene da pensare che gli stadi di questa generazione, il nostro è stato il primo, non possono rimanere uguali e non subire profonde trasformazioni nel corso del tempo e con maggiore rapidità.Per chi fa il mio mestiere c’è una pressione diversa sulla capacità di mettere un impianto del genere a disposizione del pubblico. Io sono il responsabile dell’evento partita, devo mettere in condizione le persone di entrare, divertirsi e uscire nelle migliori condizioni possibili. Ci sono diversi eventi che costituiscono l’organizzazione della partita. Noi ci servivamo di un servizio di stewarding esterno, poi ci eravamo resi conto che questa era davvero la casa dei nostri tifosi. Dopo la prima partita giocata dalla nazionale qui, ricevetti una mail di un nostro abbonato per una frase ingiuriosa contro la Juventus comparsa sotto un seggiolino: “Come può direttore permettere che si danneggi ciò che è nostro”. Lì capì che qui era tutto diverso. E abbiamo deciso di avere un servizio di stewarding interno. Domani aprirò l’ennesimo corso per steward: loro sono le prime persone che i tifosi vedono e devono sentire quella casacca addosso come un pezzo di responsabilità affinché l’evento funzioni.Cosa avrei cambiato del progetto iniziale? Nulla. Chi ha disegnato questo stadio lo ha pensato con grande lungimiranza.Noi abbiamo fatto molti cambiamenti, non necessariamente strutturali, non abbiamo ampliato la capienza ma abbiamo migliorato diversi spetti. Abbiamo installato un sistema di telecamere di sicurezze con cui abbiamo fatto un balzo in avanti e così anche le famiglie sentono di venire accolti e non avere preoccupazioni.Dall’impianto di luce a quello audio, negli anni li abbiamo modificati e pensati alle nuove esigenze. Oggi i ragazzi hanno bisogno di tanti elementi e contenuti aggiuntivi.Oggi stiamo evolvendo su una serie di sevizi connessi alla sostenibilità e l’inclusività”.L’ultimo panel di giornata vede, tra i relatori, Paolo Monguzzi. che è Head of Stadium Revenue and Entertainment, insieme a Giuseppe Papaianni di Aws e Andrea Peron di Adobe. Le parole di Monguzzi:“La parola dinamismo è quella che ci guida. Nel futuro gli impianti devono essere concepiti per essere trasformati. L’idea di costruire un luogo che resta uguale è anacronistica. Stiamo lavorando per rispondere alla domanda: come Juventus può essere interessante. Questo per il tifoso all’ultima fila in alto fino a chi acquista una zona di maggior prestigio, ma anche per chi frequenta lo stadio non per una partita. Il nostro obiettivo è che ci sia un evento ogni giorno. L’idea è essere interessanti nel giorno partita, per le aziende ma anche per chi passa per Torino. Juventus e lo Stadium devono essere brand e asset per la città di Torino.Vendere lo stadio è come vendere una piccola città e in una piccola città c’è di tutto e ogni categoria. L’analisi di questa piccol città ha una complessità elevata. Per noi vendere una partita infrasettimanale è molto più difficile perché un grande fetta di pubblico fa più di 100 km per raggiungerci”.