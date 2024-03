LaWomen ha esonerato Joequalche settimana fa, sollevandolo quindi dalla guida tecnica della prima squadra femminile (ora assegnata a Giuseppe Zappella, suo vice). Per il tecnico australiano però, le estimatrici non mancano. Come rivela il portale tedesco Soccerdonna infatti l'ex allenatore della Juventus Women sarebbe finito nel mirino delper la prossima stagione. Joe al momento è legato da un contrato con la Juventus fino al 2026, ma è comunque alla ricerca di una nuova squadra che potrebbe proprio essere il club francese.