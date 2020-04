Difensore del Portogallo ed ex difensore dell'Inter Cedric Soares parla a Eleven Sports, anche del connazionale Cristiano Ronaldo: "Cristiano è una grande persona e un grande giocatore. Credetemi, non è un caso che lui abbia vinto tutto ciò che ha vinto. Ha una routine e una vita davvero equilibrate, è una persona con grande volontà di vincere ed è molto ambizioso. Fuori dal campo, soprattutto nei lunghi ritiri della nazionale, lui cerca sempre di unire il gruppo e condividere le sue esperienze con noi. Tutto ciò che arriva da Ronaldo, cerchiamo di ascoltarlo e di interiorizzalo. È molto importante per il gruppo".​



EUROPEO - "Mi ricordo con una enorme gioia delle celebrazioni dopo la vittoria. I momenti di convivialità tra la squadra e i tifosi alla fine sono stati incredibili. E’ stata veramente una grande gioia che abbiamo dato al nostro popolo. E’ diverso rispetto all’esperienza nel club perché lì rappresenti tutto il paese, sei una bandiera. Rimarrà per sempre nella storia del Portogallo e anche nella mia memoria. E’ chiaro che è con tristezza che vediamo lo spostamento del’Euro per il 2021, eravamo tutti ansiosi per rigiocare questo torneo dove siamo stati molto felici, però io vedo dal lato positivo, vuol dire che il Portogallo sarà campione d’Europa ancora un anno e quindi per almeno 5 anni, un tempo più lungo del solito. E’ un campionato europeo e tutti i calciatori vogliono essere lì, io voglio essere lì l’anno prossimo, è un mio obiettivo e darò tutto per il mio club, che è l’Arsenal, per poi poter rappresentare la nazionale".