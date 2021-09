L'ex stella del calcio USA, Landon Donovan, ha parlato dell'affaire McKennie nel podcast Futbol: "Sono incredibilmente deluso da McKennie, quello che ha fatto è quasi irreparabile. Dirò solo che sono al corrente di quello che è successo. Non lo annuncerò pubblicamente. Questa è una settimana della tua vita con tre partite enormi, non solo per te ma per i tuoi compagni di squadra e per il tuo paese per andare a una Coppa del Mondo e il livello di egoismo in quel momento è incomprensibile per me. Onestamente, è incomprensibile."