L’ex trequartista dell’Inter Wesley Sneijder ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato della lotta Scudetto: “Per la vittoria del titolo c’è poco da fare: la Juventus continua ad essere nettamente favorita per il campionato. Ha la squadra più forte, inoltre cresce di stagione in stagione. Anche quando credi che abbiano chiuso un ciclo, riescono a trovare quel giocatore nuovo che fa la differenza, e trovano le giuste motivazioni per continuare a vincere”.



SULLA COPPA ITALIA – “Spero che l’Inter passi il turno e vinca la Coppa Italia: credo che sia giunto il momento per tornare a vincere”.