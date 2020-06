Wesley Sneijder, genio e sregolatezza. Così si è presentato nella sua biografia, ripresa dal Mirror, in cui l’ex trequartista di Inter e Real Madrid ha raccontato qualche aneddoto della sua vita: “Non ero consapevole del fatto che trasferirmi al Real avrebbe significato anche tuffarmi nella vita notturna di Madrid, e ne sono stato risucchiato. Mi stavo godendo il successo, ero giovane e tutte le attenzioni erano su di me. È lì che tutte le cose sono iniziate ad andare per il verso sbagliato”.



VITA SREGOLATA – “Non facevo uso di droghe, ma bevevo parecchio ed essendo una stella del Real Madrid, avevo una vita spericolata, ma tutto quello che facevo non usciva fuori, veniva coperto, anche quando ero completamente ubriaco e mi trascinavo per le strade, spendendo migliaia di euro pagando da bere a tutti in ogni locale. Non facevo resistenza, ero un debole, lasciavo che tutti mi trattassero come star”.



SULL’ALCOOL – “Non mi rendevo conto che la mia migliore amica era la bottiglia di vodka, e sono stati gli altri a farmelo capire. Ruud Van Nistelrooy, come Robben, mi martellavano, dicendomi di darmi una calmata o non avrei resistito a lungo con quel ritmo. Il mio atteggiamento professionale non era degno del Real Madrid, mentivo a me stesso dicendomi che stavo facendo bene, ma in realtà sono riuscito a rimanere in squadra solo grazie all’intelligenza calcistica, perché il mio fisico era ridotto male”.