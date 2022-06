Wesley Sneijder, a GianlucaDiMarzio, ha parlato così del suo percorso: "Potevo arrivare ad essere come Messi o Cristiano Ronaldo. Semplicemente, non mi interessava. Mi sono goduto la vita, forse ho preso qualche bicchiere di vino in più nelle cene. Leo e Cristiano sono diversi, hanno fatto molti sacrifici. E questo è apprezzabile. La mia carriera, tuttavia, è stata incredibile".