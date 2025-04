Sneijder: 'Chat triplete? Ci scriviamo quando l'Inter batte la Juventus'

AFP/Getty Images

Wesley Sneijder, protagonista dell'Inter del Triplete, ha svelato un curioso retroscena ai microfoni di Prime Video. L’ex centrocampista olandese ha raccontato dell’esistenza ancora attiva di una chat di gruppo che riunisce i campioni nerazzurri della stagione 2009/2010."Abbiamo ancora la chat dell’Inter del Triplete. Ogni tanto ci scriviamo per i compleanni, per farci gli auguri, ma soprattutto quando l’Inter batte la Juve", ha rivelato Sneijder con un sorriso, mostrando quanto quel gruppo sia rimasto legato non solo nei ricordi, ma anche nella quotidianità.

Un’affermazione che fa sorridere i tifosi interisti e storcere il naso ai bianconeri e conferma quanto la rivalità con la Juventus sia ancora sentita anche tra gli ex giocatori.