Wesleyex giocatore dell'Inter seguirà personalmente Mohamed. Il giocatore che a gennaio farà rientro a Torino dopo il prestito all'Ajax. A Veronica Offside ha parlato l'ex giocatore dell'Inter. Queste le sue parole:Sa anche di aver sbagliato, lo dice anche lui. Vuole rimediare - ha detto al programma tv Veronica Offside - Ha fatto notizia diverse volte e ha commesso errori che non dovrebbe fare come calciatore professionista Vuole mettere tutto da parte. Deve perseverare, questa è ovviamente la parte più difficile".RITORNO ALLA JUVE - "Se vieni da un quartiere del genere allora c'è sempre qualcosa in agguato. Quando esci di casa ti imbatti in certi ragazzi. Anche lui se ne rende conto. Ho detto: 'Cerca di evitare tutto e concentrati esclusivamente sul rimetterti in forma.' E lo farà, dice. E lo aiuterò in questo, lo sto facendo per lui".