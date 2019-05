Secondo quanto riporta SNAI Sportnews, la Juventus ha trovato un accordo con Maurizio Sarri, che siederà dunque sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Per l'allenatore, attualmente alla guida del Chelsea, sarebbe stata raggiunta un'intesa triennale sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione. La stessa SNAI ha deciso di chiudere le scommesse sul nuovo allenatore della Juve, con la convinzione che l'arrivo di Sarri sia ormai imminente. Niente da fare per Pep Guardiola: stando a queste ultime indiscrezioni, l'ultimo tentativo del club bianconero per il tecnico catalano è stato rispedito al mittente, convincendo la dirigenza ad affondare il colpo sull'ex Napoli.