di Nicola Balice

Rivoluzione, rifondazione, ristrutturazione. Ognuno la può chiamare a modo suo, in ogni caso all'interno della Juventus tira una forte aria di rinnovamento dell'organico. Basti pensare al fatto che in meno di dodici mesi ci si ritroverà senza Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, sostanzialmente i due giocatori che avrebbero dovuto trascinare i bianconeri alla conquista di una Champions che invece continua a mancare. L'ultimo assalto andato quasi a segno è però precedente all'era CR7, anzi proprio il fuoriclasse portoghese contribuì a far sfumare la Champions: Cardiff 2107. Quella era una Juve che ormai non c'è più, appena cinque i giocatori scesi in campo quella volta (Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Dybala poi Cuadrado), altri due erano più o meno marginali in rosa (Rugani e Kean). Una truppa che si è ricomposta dopo qualche toccata e fuga altrove, come per Bonucci, Rugani e Kean. Una truppa che, soprattutto, è destinata a essere ulteriormente smontata in vista della prossima stagione, sono forse solo due i giocatori certi di esserci, gli altri sanno già che saluteranno o stanno aspettando un segnale definitivo dalla Juve e dal mercato.



