Il difensore della Roma, Chris Smalling, è diventato nelle scorse settimane oggetto di mercato e spesso accostato alla Juventus per la prossima stagione. Il difensore inglese è tornato a parlare del suo futuro in Italia e non solo a Sky Sport: "Quando sono arrivato in Italia è stato emozionante ma anche preoccupante. Nuovo paese, nuova esperienza. Ma considerando l’amore che percepisco, soprattutto dai fan ma da tutti a Roma, quella sul mio futuro sarà una decisione interessante da prendere. I miei compagni mi hanno detto che se dai tutto, l’amore che puoi ricevere da Roma è incredibile. Spero duri a lungo. Manchester? Ci rivedremo a fine anno: questo era il programma all’inizio della stagione. Ad inizio anno ho parlato con Solskjaer e mi ha detto che avrei giocato di meno, quindi quando la Roma ha chiamato non c’era niente di meglio per me".