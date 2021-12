E' il 2004 più 'prezioso' al mondo. E gli occhi di tutti sono su di lui, mezzo americano, mezzo polacco, comunque forte. Fortissimo. Gabrielha conqiustato gli States ma guarda ovviamente al calcio europeo. I Chicago Fire se lo godono tutto: gli hanno affidato la porta a 17 anni compiuti e questa si sta rivelando la stagione della rivelazione."Sono orgoglioso di come sia andata la stagione - ha raccontato a Transfermarkt -, soprattutto per quanto ho giocato. Questo è il fattore più importante per un giovane come me". Gli amici lo chiamano Gaga: è figlio di emigranti polacchi, sbarcati in Illinois. L'idolo? Ovviamente Neuer, che per lui ha "rimodellato il concetto di portiere". Come il tedesco, Gabriel si tiene lontano dalla linea di porta, usa i piedi, dà una mano al palleggio.E' alto 1 metro e 93, sulla linea di porta è un gatto e in uscita può migliorare sensibilmente, specie in quelle basse. Per ora pensa a lanciarsi con continuità in MLS, ma il futuro non è roseo: di più. "Voglio meritarmi questo campionato, ma conto di vincere tutti i premi possibili in futuro, andare in Europa e via discorrendo".