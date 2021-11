"Ho sempre parlato dinell'ottica della situazione epidemiologica del paese. In questo momento la situazione sta peggiorando''. Queste le parole della sottosegretaria allo sport,, durante la presentazione del tour dello stadio Olimpico. L'ex atleta, nelle scorse settimane, aveva lanciato con ottimismo la previsione di una vicinissima eliminazione del limite della capienza. Ma dopo l'aumento dei contagi, ilha predicato prudenza.La Vezzali ha spiegato che "ci vuole responsabilità da parte di tutti noi così da non richiuderci di nuovo in casa. Quando la curva tornerà ad abbassarsi, potremo tornare a parlare di 100%. In questo momento il governo è attento alla tematica della vaccinazione, si sta parlando di terza dose per tutti e alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla.".