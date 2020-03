4









Di fatto, ci siamo: Euro2020 diventerà Euro2021. E cioè sarà posticipato di un anno, alla prossima estate, prendendosi lo spazio inizialmente previsto dalla Nations League. Un sacrificio necessario e dovuto, soprattutto per permettere il regolare svolgimento dei campionati di calcio. Se tutto andrà come s'immagina, a quel punto la Serie A come la Bundesliga, la Liga, Ligue1 e così via, potranno recuperare nel corso dell'estate. A partire da maggio, chiudendo - chissà - entro il 30 giugno, deadline dei contratti annuali dei calciatori. L'uffiicalità è attesa nel pomeriggio.ù



EUROPEO - Dalla Federazione norvegese è arrivata la prima notizia confermata: l'Europeo si giocherà nell'estate 2021, dall'11 giugno all'11 luglio.