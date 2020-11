Appuntamento rimandato per Matthijs de Ligt, che non ce la fa a rientrare per la gara di domenica contro la Lazio come sperava inizialmente. Il centrale olandese sta recuperando ancora dall'operazione alla spalla e dovrà attendere dopo la sosta per le nazionali per tornare a disposizione di Pirlo. Nel mirino c'è la sfida del 21 novembre contro il Cagliari, che potrebbe segnare il rientro in campo di Matthijs de Ligt. La spalla operata risponde bene, ma sono tutti d'accordo nel non correre rischi inutili e attendere il recupero completo.