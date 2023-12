Valentincon un tiro/cross beffardo trova il pareggio contro la Juventus, evitando, così almeno sperano in Brianza, la prima sconfitta casalinga stagionale del Monza. In quel preciso momento esplodono i taccuini di tutti i giornalisti contro il non gioco dipronti a puntare nuovamente il dito contro il mister della Juventus.Sui social intanto la campagnaè pronta a divampare nuovamente in pochi secondi, d’altronde non aspettavano altro gli anti-allegriani. Un'altra vittoria buttata via per aver smesso di giocare. Nel frattempoesulta in faccia asbraita in panchina perché “non si può buttare via un campionato così…”. Bastano pochi secondi, poco più di 90, a cambiare tutto. Uno Sliding Doors pazzesco. Rabiot, capitano e leader indiscusso della squadra, prende il pallone, non ci sta a pareggiare e farsi sfottere da un Gagliardini qualunque e con un’azione gajarda fornisce un assist d’oro a Gatti che prima emozionato la cicca ma poi la spara con violenza inaudita sotto l’incrocio dei pali della porta del Monza regalando ai tifosi bianconeri una gioia pazzesca.E’ strano come a volte il calcio possa far cambiare totalmente opinione in pochi secondi. Se la Juventus avesse gettato via la vittoria contro il Monza, Allegri avrebbe passato una settimana di inferno a preparare Juventus-Napoli.Ora invece si ritrova addirittura sulle ali dell’entusiasmo e con anche discrete possibilità di arrivarci anche da capolista.Però, diciamolo. Ora che la parola lieto fine a questa partita è stata scritta, sarebbe bello poter leggere tutti i commenti scritti in diretta al 91’…#finoallafine@stefanodiscreti