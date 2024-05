Ore decisamente difficili quelle che sta attraversando la Juventus da questa mattina, atmosfera burrascosa con l'allenatore Massimiliano. Tutto parte dalla presunta lite con il direttore di Tuttosport Guido, poi smentita dall'avvocato di Allegri ( QUI la risposta ad Ansa). Tuttavia stando a quanto ha riferito poco fa SkySport questa nota del legale del tecnico toscano non era stata mostrata alla Juventus prima di diffonderla, non era nemmeno stata concordata e nemmeno approvata. La tensione sale sempre di più attorno alla Continassa, i rapporti sono sempre più tesi. L'esonero o licenziamento di Massimiliano Allegri comunque non dovrebbe arrivare nella serata di oggi.