Hansgià nel corso del mercato estivo era finito nel mirino dellasalvo poi decidere di restare a Torino per giocarsi le sue carte alla Juventus. Poche presenze in questo avvio di stagione per il centrocampista classe 2000 originario di Aosta, quattro in totale agli ordini di Massimiliano Allegri. Hans era rimasto complici le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, rappresentando un ottimo rinforzo per la Juventus. Tuttavia non è da escludere una sua partenza, in prestito, già nel mercato di gennaio. Stando infatti a quanto riferisce ora SkySport il centrocampista italiano sarebbe finito nuovamente nel mirino della Salernitana che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per la sua rosa per poter ambire alla salvezza.Hans ha già indossato la maglia del club campano da gennaio a giugno 2023 in Serie A collezionando 12 presenze e 1 gol. Se certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano anche Hans potrebbe tornare alla Salernitana nel mercato di gennaio.