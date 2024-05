Juventus, il motivo della rabbia di Allegri

Juventus, la posizione di Allegri su Giuntoli e il mercato

Ore calde, anzi infuocate in casa Juventus. Il club bianconero dopo quanto successo nella serata di ieri sta infatti valutando azioni immediate e provvedimenti nei confronti di Massimiliano. Come riporta SkySport, il club è pronto anche a un'interruzione seduta stante del contratto in essere. Le riflessioni sono in corso, non tanto per i risultati dell'anno, ma per quanto successo proprio ieri sera: dal gesto contro Giuntoli al caso Vaciago. Pensieri nati dal fatto che questi atteggiamenti non coincidono con lo schema comportamentale in casa Juventus. Un esonero che non inciderebbe sulla stagione bianconera, visto che gli obiettivi sono già stati raggiunti e mancano due giornate - ininfluenti - al termine, ma sarebbe un messaggio da parte della società. Anche perché alla fine di questo campionato, inoltre, si consumerà comunque la separazione annunciata da tempo.Ma come e perché si è arrivati a tutto questo? Quello di Allegri - scrive Sky - è la cronaca di un esonero annunciato (ma mai al diretto interessato), di un feeling mai nato, di un rapporto da separati in casa. Con la vittoria di ieri come detonatore dell'esplosione targata Max. Una rabbia accumulata durante gli ultimi mesi, quando i risultati non arrivavano più, mentre aumentavano le voci sempre più insistenti di un rapporto destinato a finire senza mai aver avuto una comunicazione esplicita da parte della dirigenza. E lo specchio è stata la serata di ieri: da settimane nessun contatto tra Allegri e il ds Giuntoli, una crisi insanabile. Quanto accaduto è stato poi una manifestazione di quel malcontento che il club ha accolto non senza imbarazzo, soprattutto nel caso Vaciago.Come si legge, fuori dalle dichiarazioni ufficiali, non è stato soddisfatto dal mercato, per come è stato condotto e per chi è arrivato o non arrivato a Torino, e ritiene di essere stato scaricato in maniera poco elegante. Il suo sostituto ha già nome e cognome, e con questo trofeo si chiuderà il suo secondo ciclo. Tutto scritto, tranne la data finale: oggi o entro le prossime due settimane, arriverà l'annuncio.