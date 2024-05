Juventus, pronto il triennale per Thiago Motta: le cifre

Thiago Motta, il promesso sposo della Juventus. La festa, un sogno diventato realtà e poi via verso l'addio. Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League col Bologna, infatti, l'allenatore italo-brasiliano è pronto a lasciare i rossoblù per andare alla Juventus. E firmerà un triennale.Domani, 23 maggio, ci sarà l'incontro di Thiago Motta con il presidente Saputo, l'ultimo passaggio per potersi liberare dal Bologna. Poi potrà firmare un triennale con la Juventus a 5 milioni a stagione, le cifre rappresentano proprio la novità rispetto a quanto uscito nelle ultime ore. Lui il favorito, lui in dirittura d'arrivo, spiega Gianluca Di Marzio.