Lanella prossima stagione ripartirà da alcuni punti fermi. Uno di questi per la dirigenza bianconera è proprio Dusan, il centravanti serbo classe 2000 arrivato dalla Fiorentina. Stando a quanto riferisce SkySport la Juventus non si priverà in estate di Dusan a meno che non arrivi alla Continassa un'offerta irrinunciabile che al momento non è arrivata. La volontà bianconera è comunque quella di tenere Dusan a Torino anche la prossima stagione. Si inizia anche a trattare il rinnovo per spalmare l'ingaggio di Vlahovic considerando che ha un contratto a salire fino ad arrivare a percepire 12 milioni di euro.