Il difensore del Torino Alessandropotrebbe lasciare i granata nel corso della sessione estiva di calciomercato. Le settimane successive saranno decisive per le sorti del difensore. Giocatore accostato anche alla Juventus qualora Gleison Bremer dovesse lasciare Torino. Stando a quanto riferisce Sky Sport ora tra le pretendenti per il difensore italiano si aggiungerebbe anche il Napoli. Antonio Conte infatti lo avrebbe messo nella lista dei desideri per il club partenopeo. Si infiammeranno le prossime settimane che saranno decisive per il futuro del giocatore, le estimatrici certamente non mancano.