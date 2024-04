Lascenderà in campo contro il Milan sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Stando a quanto riferisce SkySport ci saranno due giocatori che ritroveranno una maglia da titolari rispetto alla formazione titolare schierata da Allegri nella gara di Coppa Italia contro la Lazio. Si tratterebbe di Wojcechche ritornerà a difendere la porta mentre in Coppa si era visto Mattia Perin e di Federicoche ha scontato il turno di squalifica rimediato nella competizione ed è pronto a riprendere il suo posto in mezzo alla difesa.