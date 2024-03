Lasi guarda attorno ed inizia a muovere i primi passi verso il mercato estivo che ormai è vicino. Stando a quanto riferisce oggi SkySport in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe un nome che avrebbe scalato le preferenze. Si tratterebbe di, centrocampista brasiliano classe 1999. Ha grandi qualità, soprattutto nelle ripartenze "Box to Box". Un affare complesso però per Giuntoli, i numerosi ostacoli sono rappresentati infatti dalle concorrenti, in particolare dall'estero. .