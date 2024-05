Lapotrebbe aver incaricato i suoi legali per capire se ci possano essere i presupposti per un licenziamento per giusta causa del proprio allenatore Massimiliano. Questo è quanto riferisce SkySport. Bisogna valutare quale tipo di separazione si vuole intraprendere e nel caso ci sarebbe poi un processo e un eventuale ricorso. Si tratta di una situazione molto delicata, i legali sarebbero stati allertati e la Juventus starebbe attendendo da loro risposte che chiaramente non sono immediate. Sicuramente è una posizione che va discussa.