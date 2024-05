Ladeve prendere una decisione riguardo il futuro di Federico. Il contratto dell'esterno della nazionale scade nel 2025 e la Vecchia Signora non vorrebbe rischiare di perderlo a zero in scadenza di contratto tra una stagione. Stando a quanto riferisce SkySport ci sarà un incontro tra l'entoruage di Chiesa l'agente Fali Ramadani e la dirigenza della Juventus soltanto dopo gli Europei. La volontà della Vecchia Signora sarebbe quella di non privarsi del giocatore, ma nemmeno quella di perderlo a zero causando una minusvalenza.