Ieri sera nel corso della finale di Coppa Italia è subentrato a Federico Chiesa nel corso del secondo tempo, stiamo parlando di Kenan. Il talento turco classe 2005 della Juventus. Vecchia Signora che secondo SkySport avrebbe già preso una decisione suldel giovane che ha militato in precedenza in Primavera ed in Next Gen. Nella prossima stagione infatti la volontà di Madama sarebbe proprio quella di ripartire da Kenan che potrebbe diventare sempre più centrale nel progetto Juventus di cui è già adesso un punto fermo.