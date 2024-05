Lasi sta già iniziando a disegnare verso la prossima stagione. Stando a quanto riferisce SkySport chi non è certo di restare a Torino è il difensore brasiliano Gleison. Infatti, la dirigenza bianconera sa che dall'ex granata potrebbe ricavarci un tesoretto importante in caso di cessione. Le pretendenti con mancano e qualora arrivasse un'offerta ritenuta quasi irrinunciabile la Juventus potrebbe decidere di privarsi di Gleison Bremer. Offerta che al momento non è ancora arrivata alla Continassa, ma si resta vigili perchè non va escluso possa arrivare.