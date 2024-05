Laè alle prese con il futuro di Federico. L'esterno acquistato dalla Fiorentina. Il contratto che lega Federico alla Juventus è in scadenza nel 2025, proprio in pieno Mondiale per Club a cui la Vecchia Signora già si è qualificata. Inoltre, perdere a zero l'esterno della nazionale non sarebbe opzione gradita per Madama. I rapporti con Fali Ramadani, agente del giocatore, sono buoni e proseguono i dialoghi. Stando a quanto riferisce SkySport in caso di offerte consone la decisione di Giuntoli potrebbe essere quella di cedere Chiesa.