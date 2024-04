Lasta ancora prendendo le decisioni riguardo il futuro del suo allenatore. Stando a quanto riferisce SkySport infatti il futuro di Massimilianoalla guida della Juventus passerebbe anche dalle gare che bianconeri giocheranno allo stadio Olimpico di Roma. Madama prima sfiderà i giallorossi per provare a fare punti Champions e poi tornerà nella Capitale per la finale di Coppa Italia. Qualora si decidesse di non proseguire con Massimiliano Allegri la dirigenza bianconera punterebbe forte su Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna.