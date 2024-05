Il contratto che lega il centrocampista francese Adrienalla Juventus è in scadenza come ormai noto al termine della stagione attuale. Quando verranno sciolti i dubbi sul futuro del centrocampista? Stando a quanto riferisce SkySport il giocatore ambirebbe ad un contratto importante, per questo avrebbe ammiccato alla Premier League. La decisione definitiva però verrà presa a breve, prima del prossimo Europeo in programma in estate. Manca quindi sempre meno alla verità sul futuro di Rabiot, che sia Torino oppure altrove.