Il contratto che lega Federicoalla Juventus è in scadenza nel 2025. La dirigenza bianconera è alle prese con delle attente valutazioni sul da farsi per il futuro dell'esterno italiano ex Fiorentina. Stando a quanto riferisce SkySport c'è un bivio per il suo futuro: il rinnovo o l'addio già in estate. La Vecchia Signora non vorrebbe privarsi a zero del giocatore approdato dalla Fiorentina. Quindi la decisione sul futuro sarà presa a stretto giro, ci saranno incontro con l'entourage a breve.