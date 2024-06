Il centrocampista Enzoin questa stagione ha vestito la maglia del Frosinone in prestito, nonostante la retrocessione in Serie B il giocatore è stato protagonista di prestazioni positive. Stando a quanto riferisce SkySport il nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta potrebbe decidere di tenere a Torino il centrocampista e fargli vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Infatti, il ruolo ideale per Barenechea per il tecnico italo brasiliano sarebbe quello di vice di Manuel Locatelli. Per questo, a sorpresa, potrebbe restare a Torino.