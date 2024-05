Stava prendendo sempre più banco in casal'ipotesi di un addio anticipato dal tecnico Massimilianodopo i fatti di ieri sera nella finale di Coppa Italia (che gli sono costati due giornate di squalifica più una multa). Stando a quanto riferisce SkySport non si tratterebbe di una decisione che spetta all'area tecnica ma alla proprietà. Proprietà che non avrebbe gradito la scena di Max nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago e per questo si starebbe vagliando l'ipotesi di un addio immediato. A decidere però saranno John, Gianlucae Maurizio