Lasi prepara alla trasferta di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro i partenopei di Calzona. Chi affiancherà in attacco il centravanti serbo Dusan? Federico Chiesa nella giornata di oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo la botta al piede rimediata nel contrasto con Alex Sandro in allenamento e come riferisce SkySport scalpita per una maglia da titolare. Ballottaggio aperto però con Kenan Yildiz che si allena con il gruppo da tutta la settimana. Dubbi che verranno sciolti da Max Allegri nell'allenamento di rifinitura di domani.