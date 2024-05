Tempo di bilanci in casa, una stagione è quasi giunta al termine, manca solo più la gara contro il Monza di domani alle 18 allo Stadium ed un'altra è alle porte. Una nuova guida tecnica, individuata in Thiago Motta, alcuni volti nuovi ma soprattutto alcune cessioni. Ecco perchè come riferisce SkySport sul taccuino dei giocatori in uscita per Cristiano Giuntoli ci sarebbero finiti due attaccanti. Si tratterebbe del centravanti classe 2000 Moise, che ha avuto una stagione decisamente travagliata e di Arekche invece di spazio ne ha trovato meno rispetto alle attese.