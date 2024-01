Lazarsta tentennando nel dare il sì definitivo per il suo trasferimento al. Nella serata SkySport ha svelato un curioso aneddoto. Il centrocampista infatti, potrebbe essere titubante sul club di Aurelio De Laurentiis probabilmente perchè laè tornata alla carica. La Vecchia Signora ha già avuto prima ancora dei partenopei un contatto diretto con il giocatore, tuttavia la Juve vorrebbe aggregarlo alla sua rosa nel corso del mercato estivo e non a gennaio. Il Napoli invece lo vorrebbe subito, ma per il momento attende il sì definitivo che potrebbe non arrivare nell'immediato proprio per colpa della Juventus.